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Sismik izolatör olan hastaneler güven veriyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken bir o kadar da hasar ya da ağır hasarlı bina var. Depremin bu acı bilançosuna rağmen bölgede yapılan hastaneler sismik izolatör sayesinde asrın afetini hasar almadan atlattı. Sismik izolasyon, binaları sarsıntılardan en iyi koruyan tekniklerden biri sayılıyor. Malatya ve Antep'teki iki kamu hastanesinin zeminlerine yerleştirilen sismik izolatör sayesinde depremi hasarsız atlattı. Peki İstanul’da hangi hastanelerde sismik izolatör kullanılıyor?

14:00 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sismik izolatör olan hastaneler

Sismik izolatör olan hastaneler

Deprem izolasyonu yaklaşık 30 yıl önce geliştirilmiş, binaların depremden zarar görmesini azaltan bir teknolojidir. Binaların taşıyıcı sistemlerindeki hasarları minimize ediyor. Ayrıca binaların içindeki yapısal olmayan eleman dediğimiz tesisat sistemine gelecek etkiyi azalttığı için onların fonksiyonlarının devam etmesini sağlıyor. En başta Japonya, Yeni Zelanda ve Amerika’da bu teknoloji kullanılmaya başlandı. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) yönettiği İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında sismik izolatör teknolojisi, akıllı ve yeşil bina konseptiyle inşa edilen hastaneler ve modern yapı teknikleriyle inşa edilen okul ve çeşitli kamu kurumları, olası depremlerde metropolün güvenli limanları olacak.

Sismik izolasyon teknolojisi

İstanbul’da hangi hastanelerde sismik izolatör kullanılıyor?

  • İSMEP projesi dahilinde toplamda 2 bin 639 sismik izolatör kullanılarak inşa edilen ve her yıl yüzbinlerce hastayı ağırlayan
    Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi
    ve
    Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi
    , deprem riskine karşı da son teknolojiyle donatılmış durumda.
Sismik izolatör olan hastaneler

İstanbul’da hangi hastanelerde ne kadar izolatör kullanıldı?

İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, olası bir deprem riskini göz önünde bulundurarak hastanelerin de özel teknolojilerle inşa edildiğini dile getirdi. Çok sayıda sismik izolatörün, hastanelerde hizmetin devam edebilmesi için kullanıldığını ifade eden Elgin, "Özellikle pandemi döneminde 3 bin 500 yatak kapasitesine sahip depreme dayanıklı, güvenli, izolatör teknolojisini kullandık. 4 hastanemizde toplam 2 bin 639 izolatör kullandık. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kartal'da Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesine bağlı olarak da Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesini yaptık. Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi aslında 30 yıl önce yapılmaya başlanmış bir hastaneydi. Burada kolon ve perdeleri keserek izolatör yerleştirdik. Bu da dünyadaki izolatör teknolojisiyle sonradan güçlendirilen en büyük hastanedir. "dedi.



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Sismik izolatör olan hastaneler güven veriyor
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