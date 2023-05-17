2023 Türkiye genel seçimleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de geçersiz oyların ne kadar olduğu oldu. İşte, binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin detaylar...

OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.

Oy kullanıldıktan sonra mühür vurulan adayın olduğu kısım dışta olacak şekilde katlamak mührün bulaşmasını engelleyecektir.

PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ SAYILIR?

Sandık kurulu başkanın size kapalı oy verme yerine girmeden önce; birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması, “Tercih” veya “Evet” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği uyarısını da yapacak.

GEÇERSİZ OY NE KADAR?

Geçersiz oy henüz resmi olarak açıklanmadı ancak elde edilen verilen göre kullanılan 55.761.445 oydan 54.724.880'i geçerli sayıldı.

Böylelikle şimdiye dek 1.036.565 oy geçersiz sayıldı.

KATILIM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

YSK Başkanı Yener'in açıklamasına göre; yurt içinde, 15 Mayıs saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak duyuruldu.

İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz."







