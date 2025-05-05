Çömlekçilik:

Geçmişte özellikle Anadolu'nun birçok köyünde yaygın olan çömlekçilik, toprak ve el becerisi ile şekillenen bir meslek dalıdır. Günümüzde azalmış olsa da, hala bazı köylerde geleneksel yöntemlerle çömlekler üretilmeye devam edilmektedir.