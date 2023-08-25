Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? GSB başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar.

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında;

Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

> 4 bin 138 destek personeli,

> 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

> 3 bin 295 büro personeli,

> 400 de psikolog

olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.







