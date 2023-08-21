İŞKUR TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında alımlar için başvuru tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TYP programı kapsamında okullara çeşitli pozisyonlarda istihdam gerçekleştiriyor. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru bilgileri yakından takip ediliyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 2024 TYP okul temizlik görevlisi başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2023 İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 TYP alımı hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Toplum Yararına Programlarına (TYP) 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma

18 yaşını tamamlamış olma

Emekli ve malul aylığı almama

Öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.







