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Giresunspor 0-1 Konyaspor maçı özeti!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Giresunspor’u konuk etti. Mücadele Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte Giresunspor Konyaspor maçı geniş özeti, golleri ve pozisyonları beinsports izle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspor Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri beinsports izle!
Giresunspor Konyaspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. İşte Giresunspor Konyaspor maçı dakika dakika geniş özet, pozisyonları ve golleri.

Giresunspor Konyaspor geniş özeti

8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

60. dakikadaki Konyaspor atağında Ahmet Oğuz'un pasıyla sağ kanattan Muric ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Konyaspor defansının uzun pasında Endri Çekiçi, Giresunspor ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Muhammet Demir ceza sahası dışında dönen topa sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia, ceza sahası çizgisi üzerindeki Rahmetullah Berişbek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor Konyaspor maçı geniş özeti için tıklayın

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