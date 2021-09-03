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Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı nefes kesti: Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman?

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisi için geri sayım başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 2. sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. 11 Eylül'de başlayacak olan dizinin yeni sezon tanıtımı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına, ''Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem'' sözleri damga vurdu. Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı nefes kesti: Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman?
Gönül Dağı 2. sezon tanıtım filminden

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
  • Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 2. sezonu ne zaman?

Ekrana geldiği ilk günden bu yana yayınlandığı izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümü ile birlikte ara vermişti.

Gönül Dağı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gönül Dağı yeni sezonuyla 11 Eylül Cumartesi 20.00'de TRT1’de başlıyor" denildi.

Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı

Gönül Dağı'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda Ciritçi Abdullah ile at koşturan torunları Taner, Veysel ve Ramazan bir ağacın dibinde çay içtiği ve uzaklardan atıyla birinin geldiği görülüyor.

Öte yandan yüzü gösterilmeyen karakter merak uyandırdı.

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