Gönül Dağı 45.Bölüm Fragmanı: Beni yeniden kasabaya indirtme...

Hayat

Aman internet derdime bir çare: Gençler şifayı internette arıyor

Üsküdar Üniversitesi tarafından bin 196 kişiyle yapılan anket çalışmasına göre 20 yaşın altındakiler doktora gitmek yerine internete başvuruyor. Yaş ilerledikçe doktora gidenlerin sayısı internette hastalığına çare arayanlara göre hızla düşüyor. Uzmanlar zaman kaybı ve endişeye sebep olan ve tıp dilinde siberkondri denilen bu hastalığa karşı özellikle gençleri uyarıyor.