Cumartesi akşamları geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosu ile oldukça merak ediliyor. Dizinin çekim yerleri dikkati çekerken konusu ile büyük beğendi topladı. Öyle ki reyting sonuçları listesinde başarıları katlanarak artan Gönül Dağı dizisi oyuncuları merakla araştırılıyor. Yeni Şafak editörleri olarak sizler için Gönül Dağı oyuncuları ve konusu hakkında detayları bir araya getirdik. Peki, Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu ne?