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Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı: Veysel'in acı haberi Cemile’yi yıktı

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı dizisinde Semih Ertürk'ün oynadığı Veysel karakteri uzaya fırlatılan roketin geri düşmesi sonucu ağır bir şekilde yaralandı. Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin fragmanında acı haber alınması ve Veysel'in yaralı olarak taşınması sahnesi büyük dikkat çekti. Haberi alan Cemile'nin feryadı ise "Veysel öldü mü" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Gönül Dağı 107. bölüm fragmanında Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı...

10:56 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gönül Dağı Fragmanı

Gönül Dağı Fragmanı

TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi izleyicileri, Veysel'in ölerek diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Gönül Dağı dizisi 107. bölümünde Veysel'in yaralı olarak taşınmaıs ve feryat yakılması "Veysel ölecek mi" sorusunu akıllara getirdi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı!

Yeni sezonuyla da ekranlara damga vuran dizinin geçtiğimiz bölümde Veysel’in trafik kazası, gözyaşlarına boğdu.

Veysel ile ilgili bir umut beklerken, doktor acı haberi duyurdu.

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde trafik kazasıyla yakınlarını gözyaşlarına boğan Veysel, hayati tehlikesini atlattı.

Veysel öldü mü?

Kasabalılar bu habere sevinirken, doktor acı haberi duyurdu. Doktorun Veysel için söylediği “Ben kabullenmek istemedim, inanmak da istemedim. Omur iliğindeki hasar düşündüğümüzden daha da kötü. Ama kabullenmek zorundayız” sözleri duygu dolu anlar yaşatacak.




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40 dakika önce
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