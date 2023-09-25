Gönül Dağı Fragmanı
TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi izleyicileri, Veysel'in ölerek diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Gönül Dağı dizisi 107. bölümünde Veysel'in yaralı olarak taşınmaıs ve feryat yakılması "Veysel ölecek mi" sorusunu akıllara getirdi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı!
Yeni sezonuyla da ekranlara damga vuran dizinin geçtiğimiz bölümde Veysel’in trafik kazası, gözyaşlarına boğdu.
Veysel ile ilgili bir umut beklerken, doktor acı haberi duyurdu.
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde trafik kazasıyla yakınlarını gözyaşlarına boğan Veysel, hayati tehlikesini atlattı.
Veysel öldü mü?
Kasabalılar bu habere sevinirken, doktor acı haberi duyurdu. Doktorun Veysel için söylediği “Ben kabullenmek istemedim, inanmak da istemedim. Omur iliğindeki hasar düşündüğümüzden daha da kötü. Ama kabullenmek zorundayız” sözleri duygu dolu anlar yaşatacak.