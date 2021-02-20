Özgün Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu
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Reytingi zirveye taşıyan Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu

Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu

Cumartesi akşamları geniş bir ilzeyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosu ile oldukça merak ediliyor. Dizinin çekim yerleri dikkati çekerken konusu ile büyük beğendi topladı. Öyle ki reyting sonuçları listesinde başarıları katlanarak artan Gönül Dağı dizisi oyuncuları merakla araştırılıyor. Yeni Şafak editörleri olarak sizler için Gönül Dağı oyuncuları ve konusu hakkında detayları biraraya getirdik. Peki, Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu ne?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı oyuncuları: Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu
Gönül Dağı oyuncuları: Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu

TRT 1'in yeni sezonda izleyiciyle buluşturduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamları en çok izlenen yapımlar arasında dikkatleri çekiyor. Anadolu'dan esintilerle takipçilerin gönlünü ısıtan dizide çekim mekanları da merak uyandırıyor. Konusu itibariyle tatmin eden Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosu da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, reytingi zirveye taşıyan Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Gönül Dağı oyuncuları

İşte her Cuma kitle kazanma çıtasını Everest’e çıkaran Gönül Dağı oyuncuları:

  • Berk Atan -(Taner)
  • Gülsim Ali İlhan -(Dilek)
  • Yavuz Sepetçi -(Ciritçi Abdullah)
  • Ege Aydan -(Celal Bey)
  • Semih Ertürk -(Veysel)
  • Ecem Özkaya- (Zahide)

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Gönül Dağı dizisi konusu itibariyle, bozkırda bir Anadolu masalıdır. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı… Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir.

GÖNÜL DAĞI 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

Gönül Dağı 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

GÖNÜL DAĞI ÇEKİM EKİBİ

Gönül Dağı dizisi Mustafa Çiftçi'nin Hikayelerinden uyarlanmıştır. Senaryosunu yazmayı Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit üstlenmiştir. Dizinin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan yapıyor ve yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı oturmaktadır.

Köprü film yapım şirketine ait Gönül Dağı’nın yapımcısı Ferhat Eşsiz’dir.

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