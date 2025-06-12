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Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?12 Haziran Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve yanıtı

Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?12 Haziran Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve yanıtı

21:2612/06/2025, Thursday
G: 12/06/2025, Thursday
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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıtı belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıtı belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1148. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmanın bir bölümünde, yarışmacıya yöneltilen soru dikkat çekti. Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır? Sorusunun yanıtı ise belli oldu. İşte 12 Haziran Milyoner yarışmasında sorulan sorunun cevabı.

SORU:
Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?
CEVAP:
C: 50

A: 17

B: 23

C: 50

D: 88

Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.


Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.


Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.



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