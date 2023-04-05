ABD’den dün gelen zayıf veriler sonrasında altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 2026 dolara kadar tırmanarak yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı ise, dolar/TL’de yaşanan yükselişten de destek bularak rekor üzerine rekor kırıyor.

Altın fiyatları, ABD'de fabrika siparişlerinin şubat ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 0,7 olarak gerçekleşmesi ve açık iş sayısının 2021 yılından bu yana ilk kez 10 milyonun altına düşmesiyle yukarı yönlü hızlı bir tırmanışa yöneldi.

Ons altın ne kadar?

ABD’den dün gelen veriler ekonomide soğumaya işaret ederken, altın fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı, hızlı bir yükselişle psikolojik seviye olarak görülen 2000 doları aşarken; bugün de tırmanışını sürdürüyor. Ons altın bugün en yüksek 2026 doları görürken böylelikle mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sarı maden saat 12:00 itibarıyla yüzde 0,21 oranında yükselişle 2024 dolarda hareket ediyor.

Gram altın anlık ne kadar?

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değeri üzerinden hesaplanan altının gram fiyatı her iki enstrümanın yükselişinden destek alarak zirve seviyedeki yükselişini sürdürüyor. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1253 liraya yükseltti. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 0,30 oranında yükselişle 1252 lirada alıcı buluyor.

Anlık altın fiyatı

Güncel altın fiyatları

Bugün saat 12:00 itibariyle rekor kıran gram altın 1253 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 2.024 TL

Cumhuriyet altını 8.352 TL

Yarım altın 4.193 TL

ONS altın dün yükseldiği 2000 doların üstünde 2.024,90 dolardan işlem görüyor. Bu Mart 2022'den beri yükseldiği en yüksek seviyeyi işaret ediyor.



