Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik korucularının emekli maaşlarına ilişkin olarak, “Güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzelemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Hiç bir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.” ifadesini kullandı.