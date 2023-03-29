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Erdoğan müjdeyi verdi: Güvenlik korucularının emekli maaşları yükseliyor

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 bin güvenlik korucusu emekli maaşlarının da 7 bin 500 TL’ye yükseltildiğinin müjdesini verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarının detayları.

12:52 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güvenlik görevlisi emekli maaşı

Güvenlik görevlisi emekli maaşı

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve düzenlemenin ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 7 bin 500 ‘bin altında kalan güvenlik korucusu emekli maaşlarının da yükseltildiğinin müjdesini verdi.

Güvenlik korucusu emekli maaşı ne kadar oldu?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik korucularının emekli maaşlarına ilişkin olarak, “Güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzelemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Hiç bir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.” ifadesini kullandı.


#Güvenlik korucusu
#Güvenlik korucusu emekli maaşı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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