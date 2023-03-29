Güvenlik görevlisi emekli maaşı
En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve düzenlemenin ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 7 bin 500 ‘bin altında kalan güvenlik korucusu emekli maaşlarının da yükseltildiğinin müjdesini verdi.
Güvenlik korucusu emekli maaşı ne kadar oldu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik korucularının emekli maaşlarına ilişkin olarak, “Güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzelemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Hiç bir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.” ifadesini kullandı.