Green Card sık sorulan sorular ve cevapları: İşte Green kart hakkında bilinmesi gerekenler

Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

Green Card nedir?

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi belgedir. Green Card, resmi adıyla Permanent Resident Card(Daimi Oturma İzni) kişinin göçmenlik statüsünü gösterir.

Green Card sahibi olan Türk vatandaşlığına devam ediyor mu?

Green Card, Türk vatandaşlığınızı devam ettirmekle birlikte, Amerikan vatandaşlık haklarının bir çoğuna sahip olmanızı sağlar.

Green Card hangi haklara sahip değil?

Sahip olunmayan haklar sadece oy kullanmak, mahkemede jüri üyeliği yapmak ve ABD Pasaportu almaktır bunun dışındaki tüm haklara sahip oluyorsunuz.

Green Card sahibi olanlar kaç yıl sonra ABD vatandaşı oluyor?

Dileyen Green Card sahibi ise 5 yıl sonra kendi ülkesinin vatandaşlığını kaybetmeden ABD vatandaşı olabiliyor.

Green Card özellikleri neler, Green Card avantajları hangileri?

Özgürlük HeykeliGreen Card, gerek devlet dairesi gerekse özel sektör olsun, istediğiniz yerde çalışma hakkını ve dilediğiniz kadar oturma izni verir. Green Card, oturumunuz ABD'de olduğu için dilediğiniz ülkeye vize problemi yaşamadan seyahat etmenizi kolaylaştırır. Green Card sahibi olan herkes aynı zamanda kendi şirketini kurma hakkına sahiptir. Eğitimine devam etmek isteyenler ise devlet ve özel okullardan burs alabilir veya bu okullarda indirimli okuma fırsatını yakalar.

Green Card çekilişine kimler katılabilir?

Green Card çekilişi ise; ABD, son beş yıl içerisinde kendisine 50 binden az göç veren ülkelerden gelen insanların sayısını artırmak ve Amerikan nüfüs ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile Green Card çekilişi düzenlemektedir.

Bu çekilişe ABD'ye hiç göç vermeyen ya da az göç veren ülke vatandaşları katılabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu çekilişe katılabilirler. Çekilişle her yıl 50.000(50 bin) kişiye Green Card verilmektedir.

Green Card çekilişini kim yapıyor?

Çekiliş Amerikan Göçmenlik Bürosu tarafından düzenlenir, çekiliş sonuçlarının ABD Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları dahil hiçbir kurum tarafından duyurusu yapılmamaktadır.

ABD Göçmenlik Dairesi(Kentucky Consular Center) başvuru sahiplerine hiçbir şekilde ne mektup, ne e-posta ne de başka bir yolla bildirim yapmamaktadır. O yüzden ABD Hükümeti'nden gelmiş gibi gönderilen dolandırıcılık e-postalarına itibar etmeyiniz.

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Amerika Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Amerika Green Card başvurusunda bulunan kişiler kurayı kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmek için Mayıs tarihinden itibaren www.dvlottery.state.gov web sitesinde bildirilmektedir. E- DV web sitesinden yapılan Amerika Green Card başvuruları esnasında başvuru sahibine Green Card başvuru onay numarası verilmektedir. Başvuru sahipleri DV- 2022 kurasını kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için Green Card başvuru onay numaralarını saklamalıdır.

ABD Green Card başvurusu yapan kişiler başvuru sonucunu ve kurayı kazandıkları takdirde vize işlemleri ve göçmen vizesi görüşmeleri konularında gerekli bilgileri yalnızca bu web sitesinden öğrenebilirler.

Kimler Amerika Green Card’a başvurabilir?

Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

Amerika Green Card başvuruları nereden yapılacak?

ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.

Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.

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Green Card başvuruda bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Başvuru sahipleri lise dengi okul mezunu olmalı ya da en az iki yıllık eğitim veya tecrübe gerektiren bir meslekte son beş yılın iki yılında çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayanların Green Card çekilişine başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bütün başvuru sahipleri, çekilişe katılmaya elverişli ülkelerin vatandaşları olmalıdır. Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1) Eşi Çekilişe Uygun bir ülkenin vatandaşı olan bir başvuru sahibi; elverişli olmayan bir ülkenin vatandaşı olsa bile, eşinin uyruğunu kendi uyruğu şeklinde gösterip kendi vizesiyle birlikte eşinin vizesini de sunarak ve eşzamanlı olmak şartıyla Amerika'ya giriş yapabilir.

2) Çekilişe Uygun Olmayan bir ülkede doğan, fakat anne ya da babası aynı ülkenin vatandaşı olmayan veya o ülkede doğmamış bir kişi ebeveynlerinden birinin uyruğunu göstererek başvuruda bulunabilir.

Green Card çekilişi için başvuru süresince sadece bir defa mı başvuruda bulunulabiliyor?

Evet. Yasalara göre adaylar çekiliş için başvurularını her yıl yapabilirler fakat bunun o yılın başvuru döneminde olması gereklidir. Bir dönem için birden fazla başvuru yollayan kişiler sistem tarafından diskalifiye edilecektir.

Başvurular adayların kendileri veya başka biri tarafından yapılabilir.

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Green Card başvuruma hangi aile fertlerini dahil etmeliyim?

Başvurunuza, eşinizi ve 21 yaşından küçük bekar olan bütün çocuklarınızı eklemelisiniz. 21 yaşından küçük ve bekar olan bütün çocuklarınızı (öz çocuklarınızı, eşinizin bir önceki evliliğinden olan çocuklarını veya evlat edinmiş olduğunuz çocuklarınızı) mutlaka başvurunuza eklemelisiniz.

Aile fertlerinizi başvurunuza eklemeniz ilerde sizinle birlikte gelmelerini gerektirmez. İstedikleri takdirde ülkelerinde kalabilirler. Ya da daha sonraki bir zamanda sizinle gelebirler. Eşiniz sizin başvurunuzda yer almasına rağmen sizden ayrı bir başvuruda bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta yapılan iki başvuruda da ailedeki bütün bağımlılıkların belirtilmesidir.

Adaylar Green Card başvurularını kendileri yapmak zorunda mıdır yoksa başkaları bu işlemi onların yerine gerçekleştirebilir mi?

Adaylar başvurularını kendileri gerçekleştirebilir veya başkaları onların yerine bu işlemi gerçekleştirebilir ve profesyonel yardım alabilir. Başvuru kimin tarafından yapılırsa yapılsın sadece BİR tane başvuru yapılmalıdır.

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Green Card sahibi olmak için eğitim veya iş tecrübesi ile ilgili şartlar nelerdir?

Adaylar en az lise eğitimi ya da dengi eğitim almış veya son 5 yıl içerisinde toplamda en az 2 senelik iş tecrübesine sahip olmalıdır. İş tecrübenizin onaylanması Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın iş bulma ve eğitim idaresi tarafından yayınlanan meslekle ilgili ünvanlar sözlüğünün en son baskısına dayalı olarak yapılacaktır.

Green Card başvurularında pasaport bilgisi zorunlu mu?

ABD hükümeti 5 Haziran 2019 tarihinde "Diversity Visa Program" yani Türkçe adıyla Çeşitlilik Vizesi(Green Card) Programında yapmayı düşündüğü değişiklikleri halkın görüşlerine açtı. Bir aylık süreçte halk görüşlerini ve çekincelerini dile getirdi. 5 Temmuz 2019 tarihinde bir aylık süreç tamamlandı ve Çeşitlilik Vizesi Programındaki değişiklikler netleşti. Artık Green Card çekilişi başvurularında pasaport bilgileri zorunlu oldu.

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Kimler Green Card başvurularında pasaport bilgisini vermeyebilir?

Aşağıdaki 3 durumdan herhangi biri size uyuyorsa başvurunuzu yaparken pasaport bilgisi vermeniz zorunlu değildir.

Herhangi bir ülkenin vatandaşı değilseniz yani vatansızsanız: Homeland Security Department dediğimiz Türkçe adıyla Ulusal Güvenlik Departmanının da bilgisi dahilinde Amerika’da pasaportu olmayan göçmenlerden biriyseniz: Pasaport bilgileriniz olmadan Green Card başvurusu yapabilirsiniz.

Green Card aile başvurularında bütün aile bireylerinin de pasaport bilgisi gerekli olacak mı?

Bütün aile bireylerinin pasaport bilgileri başvuruda zorunlu değil. Sadece asıl başvuru sahibinin pasaport bilgileri başvuru yapmak için yeterli olacak.

Örneğin evlisiniz ve 2 çocuğunuz var, kendi adınıza yaptığınız başvuruda, eş ve 2 çocuğunuzun tüm bilgilerini ve fotoğraflarını başvurunuzda belirteceksiniz. Ama başvurunuzda ana başvuru sahibi olarak sadece size ait pasaport bilgilerinizi girmeniz yeterli olacak. Yani eş ve çocuklarınızın da pasaportları olması gerekmeyecek.

Biz evli çiftler için hem kendi hem de eşleri adına ayrı başvurular yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede şansınız %100 artacaktır. Eşinizin adına da başvuru yapmak istiyorsanız onun da pasaportu olması gerekecek.

Green Card çekilişinde kazanamadım, bundan sonrası için ne yapabilirim?

Sitemiz üzerindeki kazananların istatistiklerini incelediğimizde gördük ki çekilişi ilk senesinde kazananların oranı, birden fazla sene başvuru yapanların oranından daha düşüktür.

Eğer geçtiğimiz yıllarda sitemiz üzerinden başvuru yaptıysanız size ilk defa başvuru yapanlara göre daha uygun fiyatlarla başvuru yapma olanağı sağlanacaktır. Henüz başvurunuzu tamamlamadıysanız Başvuru Takibi sayfasından tamamlayabilirsiniz. Önceki senelerde başka bir kurumdan başvurunuzu yaptınız ve memnun kalmadıysanız sitemizden Green Card başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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İngilizce bilmiyorum, Green Card kazanırsam bir sorun çıkar mı?

Hayır, hiçbir sorun çıkmaz. Green Card çekilişine katılmak ya da çekiliş sonucu kart alabilmek için İngilizce bilmek şartı aranmamaktadır. Green Card aldıktan sonra Kamu veya sivil kurumlardan ücretsiz İngilizce eğitim alabilir yada bir dil okulunda indirimli olarak eğitim alabilirsiniz.

ABD'ye okumak için gitmek istiyorum, Green Card'ın bana faydası olur mu?

Evet. Devlet üniversiteleri Green Card sahiplerine indirimli ücret uygular. Aynı zamanda Green Card sahibi olduğunuz için Amerikan hükümetinden burs ve kredi alma şansınız vardır. Ayrıca istediğiniz yerde çalışıp, geçiminizi sağlayabilirsiniz. Bu durum şu anki öğrenci vizeleri ve çalışma ile ilgili kısıtlamalar karşılatıralamayacak derece de avantajlıdır. Daha fazla bilgi için Amerikada Eğitim sayfamızı ziyaret ediniz.

Green Card bana çıkarsa ABD Hükümeti bana iş bulur mu?

Green Card sahibi olunca kendi işinizi kendiniz bulmanız gerekir. Ancak, iş bulma kurumları, özel şirketlerden, okullardan yardım alabilirsiniz. Buna ilaveten ücretsiz yayınlanan İş Bulma gazetelerinden şehrinizde iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

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Green Card çekilişine başvuruda bulunmam gelecekte herhangi bir şekilde vize almamı engeller mi?

Hayır. Çekilişe katılmanın Amerikan vizesi almaya yada almamaya herhangi bir etkisi yoktur.