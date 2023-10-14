Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında görevlendirilecek 1453 yurt yönetim personeli alımı yapılıyor. Başvurular 6 - 10 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Adaylara sonuç açıklaması geldi ve GSB yurt yönetim personel alımı sınav giriş yerleri de duyuruldu. Peki, GSB yurt yönetim personel alımı sınavları ne zaman?