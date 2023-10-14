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GSB 1453 yurt yönetim personeli alımı mülakat sınavı ne zaman?

GSB yurt yönetim personeli başvuruları değerlendirildi, sonuçlar resmi internet adresi üzerinden ilan edildi. Sonuç duyurusunda mülakat tarihlerine de yer verildi. Peki, 2023 GSB Yılı Yurt Yönetim Personeli alımı mülakatları ne zaman yapılacak?

15:34 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
GSB mülakat sınavı

GSB mülakat sınavı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında görevlendirilecek 1453 yurt yönetim personeli alımı yapılıyor. Başvurular 6 - 10 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Adaylara sonuç açıklaması geldi ve GSB yurt yönetim personel alımı sınav giriş yerleri de duyuruldu. Peki, GSB yurt yönetim personel alımı sınavları ne zaman?

GSB YURT YÖNETİM PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlıkça KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere yapılan yurt yönetim personeli alımı için başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi.

Adaylar yurt yönetim personeli sözlü sınavına ise 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde katılım sağlayacak. Adayların sınav giriş bilgileri de aynı adresten erişime sunulmuştur.

Adaylar başvuru sonuçlarını isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından sorgulayabiiyor.

GSB YURT YÖNETİM PERSONEL ALIMI SINAVI NEREDE YAPILACAK?

Sınavlar Ankara Mamak'ta gerçekleşecek.



#gsb
#gsb personel alımı
#GSB 1453 yurt yönetim personeli alımı
#GSB yurt yönetim personeli sınavı
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