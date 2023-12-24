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Genel sağlık sigortası borcu olanlar sağlık hizmetinden 2024'te de kesintisiz yararlanacak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

GSS prim borcuna ilişkin önemli karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Prim borcu olan Genel Sağlık Sigortalılı vatandaşlar, 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Peki GSS prim borcu neden olur, borç kimlere çıkar? Genel sağlık sigortası borç olup olmadığı nereden öğrenilir?

16:23 - 24/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

Genel sağlık sigortası borcu nasıl öğrenilir?

Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama ve ödeme işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun online tahsilat sitesi olan onlinetahsilat.sgk.gov.tr üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Neden genel sağlık sigortası borcum var?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

Genel sağlık sigortası borcu kimlere çıkar?

Çalışanların primleri işverenler tarafından ödendiği için borç doğması söz konusu değildir. Fakat çalışmayan kişiler kendi primlerini dışarıdan ödemek zorunda oldukları için her ay prim borcu çıkmaktadır. Aylık olarak ödenmesi gereken bu primler ödenmediğinde GSS borcu doğar ve prime gecikme zammı uygulanır.


Asgari ücretteki artış birçok kalemde değişikliğe neden olacak! 2024 Ocak ayında GSS primi, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı, staj ücretlerinde yükseliş ne kadar olacak?
Asgari ücretteki artış birçok kalemde değişikliğe neden olacak! 2024 Ocak ayında GSS primi, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı, staj ücretlerinde yükseliş ne kadar olacak?

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı için son günlere girildi. 2 toplantıyı geride bırakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı için hazırlığını yapıyor. Gözler yeni yılda 2024 Ocak ayı asgari ücret net ve brüt oranına çevrilmişken asgari ücretle birlikte değişecek diğer kalemlerde de ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. Asgari ücretin artışı ile yeni yılda GSS, İşsizlik Sigortası, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, rapor ücreti, staj ücretlerinde de zam yapılmış olacak. Peki, 2024 Ocak ayı ile birlikte GSS primleri, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı, staj ücretleri ne kadar olacak? İşte konuya lişkin ayrıntılı bilgiler...


#GSS
#Genel Sağlık Sigortası
#GSS borç sorgulama
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