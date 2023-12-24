Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı için son günlere girildi. 2 toplantıyı geride bırakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı için hazırlığını yapıyor. Gözler yeni yılda 2024 Ocak ayı asgari ücret net ve brüt oranına çevrilmişken asgari ücretle birlikte değişecek diğer kalemlerde de ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. Asgari ücretin artışı ile yeni yılda GSS, İşsizlik Sigortası, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, rapor ücreti, staj ücretlerinde de zam yapılmış olacak. Peki, 2024 Ocak ayı ile birlikte GSS primleri, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı, staj ücretleri ne kadar olacak? İşte konuya lişkin ayrıntılı bilgiler...