10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Jandarma kıskıvrak yakaladı

15:41 29/04/2026, Çarşamba
IHA
Firari şahıs cezaevine gönderildi
Afyonkarahisar’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde Y.Y., isimli şahsın birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Beyyazı beldesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


