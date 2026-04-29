Bakan Fidan: 'Hürmüz'ü açma niyetiyle hareket edilmeli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Hürmüz'ü açma niyetiyle hareket edilmeli. Önemli olan savaşa dönülmemesi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir irade yok. Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
İsrail’in ihlallerinin önlenmesi Gazze’de ikinci aşamaya geçiş için önemli. Özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği konusunu çözmeye çalışıyoruz. Ateşkesin uzatılması önemli bir husus, bizim için önemli olan tekrar savaşa dönülmemesi.
Ateşkes ilan edildiğinde de vurgulamıştık. 15 günlük süre yeterli olmayabilir, ilave süreye ihtiyaç olabilir demiştik. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli. İki tarafın da ateşkeste nihai bir sonuca ulaşması için adım atması önemli.
Müzakere maddelerinin çözülmesi zor. Ancak her iki tarafta Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli.
"AB'DE İRADE YOK"
"Her hikayenin iki tarafı var. Şu önemli; biz hiçbir zaman için üyelik koşulları gerçekleşmeden üye olma talebinde bulunmadık. Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir irade yok. Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor.