100 bin TL gelir beyanına rağmen 10 milyon TL’lik mobilya anlaşması iddiası: Tepkiler sonrası 'şaka' savunması

Kara para soruşturmasında aylık gelirini 100 bin TL olarak açıklayan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz çiftinin, 10 milyon TL’lik mobilya anlaşmasıyla yeniden gündemde. Özlem Altınok Öz tepkiler sonrası "şakaydı" açıklaması yaparak 'sponsor' bahanesini öne sürdü.
Haklarında “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla dava süreci devam eden sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz çifti, yenidne gündeme geldi.
Çiftin mahkeme kayıtlarına geçen resmi beyanlarına göre aylık gelirleri 100 bin TL olarak görünüyor. Ancak Özlem Öz’ün bir mobilya markasıyla 10 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen bir sözleşmeye imza atarken paylaştığı görüntüler, beyan edilen gelirle sergilenen yaşam tarzı arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.
"Şaka" ve "sponsorluk" savunması
Özlem Öz’ün, 10 milyon TL'lik sözleşme tepki çekince geri adım atarak durumu "espiriydi" ve "sponsorluk" diyerek geçiştirmeye çalıştı.
Şirketlerine kayyum atanan, 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve mal varlıkları mercek altında olan bir figürün, takipçilerine "10 milyonluk imza" şovu yapması, sadece bir "sıradan bir şaka" değil, devam eden yargı sürecine karşı sergilenen ciddiyetsiz bir tutum olarak değerlendirildi.
'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada geçtiğimiz ay ara karar açıklanmış ve sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme duruşmayı 4 Haziran’a erteledi.