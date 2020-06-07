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Gündem 108 yıldır sönmeyen ocak Kızılay 365 gün aralıksız binlerce kişiye yemek dağıtıyor
İSTANBUL

108 yıldır sönmeyen ocak: Kızılay 365 gün aralıksız binlerce kişiye yemek dağıtıyor

Kızılay’ın 108 yıldır ateşi sönmeyen aşevleri, hayırseverlerin destekleriyle salgın sürecinde de hizmete devam etti. Ocaklarda pişirilen yemekler, evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye genelinde 19 aşevi bulunan Kızılay, 365 gün aralıksız binlerce kişiye paket halinde 3-4 çeşit yemek dağıtımı yapıyor.
Türkiye genelinde 19 aşevi bulunan Kızılay, 365 gün aralıksız binlerce kişiye paket halinde 3-4 çeşit yemek dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay tarafından, 108 yıldır hayırseverlerden aldığı destekle ateşi hiç sönmeyen aşevlerinin ocaklarında pişirilen yemekler, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin sofralarında yerini almaya devam ediyor. Türkiye genelinde 19 aşevi bulunan Kızılay, 365 gün aralıksız binlerce kişiye paket halinde 3-4 çeşit yemek dağıtımı yapıyor. Ankara Şubesi Aşevi aracılığıyla da koronavirüs tedbirlerine uygun olarak her gün yapılan yemek ve ekmek dağıtımı, bir kişinin iki öğün beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılıyor.

YEMEKLER EL DEĞMEDEN PAKETLENİYOR

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, bir asırdır çalışmalarını sürdüren Ankara Aş Evi’nin ihtiyaç sahiplerine beslenme hizmeti verdiğini söyledi. Ramazan ayında da aşevinde pişirilen yemeklerin, Ankara’nın 23 farklı noktasında her gün 15 bin kişiye ulaştırıldığı bilgisini veren Altan, bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine hem iftarlık hem de sahurluk verdiklerini anlattı. Koronavirüs önlemleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin de Altan, şu bilgileri paylaştı: “Pandemi sürecinden önce dağıtımları merkezden yapıyorduk. Vatandaşlarımız gelip buradan alıyorlardı. Tedbirler kapsamında bunu kaldırdık. Kendimiz dağıtmaya başladık. Hem aşevinde hem de dağıtım sürecinde hijyen koşullarına çok dikkat ediyoruz. Aşevinde çalışanlar dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyor. Arkadaşlarımız, sosyal mesafeyi koruyarak kimsenin başına bir şey gelmemesi için işlerini yürütmeye devam ediyorlar.” Genel Müdür Altan, aşevinin kapısının her gün açık olduğunu ifade ederek, “Ben açım yemeğe ihtiyacım var diyen herkes buradan yemek alır, yemek yer ve 365 gün açıktır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de gerekli izinleri alarak araçlarımızla yemekler götürerek bu hizmetleri gerçekleştirdik” diye konuştu.

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