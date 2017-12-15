15 Aralık cuma namazı saatleri

Cuma namazı bugün de büyük bir katılımla kılınacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. İslam dini için çok önemli bir yere sahip olan Cuma namazının saati merak edilmeye başladı. Diyanet'in takvimine göre, İstanbul'da cuma ezanı vakti 13:06'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de ise 13:13'de.

Bazı büyük illerde cuma ezanı saatleri şöyle:

Ankara: 12:51

12:51 İstanbul: 13:06

13:06 İzmir: 13:13

13:13 Bursa: 13:06

13:06 Antalya: 12:59

12:59 Adana: 12:41

12:41 Konya: 12:52

12:52 Gaziantep: 12:33

12:33 Şanlıurfa: 12:27

12:27 Erzurum: 12:17

12:17 Diyarbakır: 12:21

12:21 Trabzon: 12:23

12:23 Malatya: 12:29

12:29 Sakarya: 13:00

13:00 Kayseri: 12:40

12:40 Manisa: 13:12

13:12 Eskişehir: 13:00

13:00 Denizli: 13:06

13:06 Balıkesir: 13:11

13:11 Edirne: 13:16

13:16 Sivas: 12:34

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GÜNDEM 29 Aralık cuma namazı saatleri

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Cuma Hutbesi! Kardeşliğe saplanan hançer: Gıybet

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Bu hafta cuma hutbesi...