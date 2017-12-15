15 Aralık cuma namazı saatleri

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. İslam dini için çok önemli bir yere sahip olan Cuma namazının saati merak edilmeye başladı. Diyanet'in takvimine göre, İstanbul'da cuma ezanı vakti 13:06'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de ise 13:13'de.
Bazı büyük illerde cuma ezanı saatleri şöyle:
- Ankara: 12:51
- İstanbul: 13:06
- İzmir: 13:13
- Bursa: 13:06
- Antalya: 12:59
- Adana: 12:41
- Konya: 12:52
- Gaziantep: 12:33
- Şanlıurfa: 12:27
- Erzurum: 12:17
- Diyarbakır: 12:21
- Trabzon: 12:23
- Malatya: 12:29
- Sakarya: 13:00
- Kayseri: 12:40
- Manisa: 13:12
- Eskişehir: 13:00
- Denizli: 13:06
- Balıkesir: 13:11
- Edirne: 13:16
- Sivas: 12:34
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29 Aralık cuma namazı saatleri için tıklayınız
Cuma Hutbesi! Kardeşliğe saplanan hançer: Gıybet
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu haftanın cuma hutbesi yayımlandı. Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "Kardeşliğe saplanan hançer: Gıybet" olacak.
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