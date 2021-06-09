Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde panik Peş peşe patlama yaşandı
İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik: Peş peşe patlama yaşandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda alev alev yanan otomobil trafiği aksattı.

Haber Merkezi DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde panik: Peş peşe patlama yaşandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda otomobil yangını.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı.

DHA

Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.

DHA

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