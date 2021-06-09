15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik: Peş peşe patlama yaşandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı.
Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı.
Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.
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