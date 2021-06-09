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İSTANBUL

Ümraniye'de panik anları: Site sakinleri kendilerini evden dışarı attı

İstanbul Ümraniye'de sitenin kapalı otoparkında bulanan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitede oturanlar kendilerini dışarı atarken, kısa süreli panik yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Ümraniyede kapalı otoparktaki otomobil yandı: Site sakinleri panik yaşadı
Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı. Site sakinleri de kendilerini dışarıya attı.

Ümraniye, Balkan Caddesi'ndeki sitenin kapalı otoparkında bulunan 77 BF 864 plakalı otomobilin motor kısmında saat 08.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA

Otoparktan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

DHA

Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı. Site sakinleri de kendilerini dışarıya attı. Dumandan etkilenen bir bina sakini, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Site sakini Birol Yanık, "Aracını park etmiş. Sonra yanmaya başlamış. İtfaiyeye haber verdik. Tedbir amaçlı bina sakinleri dışarı çıktı." dedi.

Bina görevlisi Orhan Sarışın ise, "Müdahale etmek istedik. Yoğun dumandan inemedik aşağıya" diye konuştu.

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