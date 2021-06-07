Yaktığı ateş yanlışlıkla ormana sıçradı 155 bin TL ceza aldı

Edirne'de yaşayan Arif Özgül isimli vatandaş evindeki eski eşyayı yaktı ancak dikkatsiz davranınca alevler ormana sıçradı. Keşan ilçesinde 4 hektarlık alan kül oldu. TRT Haber'in haberine göre; Geçen yıl meydana gelen yangının nedenini araştıran itfaiye ekipleri yangının failini belirleyince hukuki süreç başladı. Soruşturmada, yangına Arif Özgül'ün yaktığı ateşin sebep olduğu tespit edildi. Ardından yargılama süreci başladı.

Özgül, "dikkatsiz davranmak"tan suçlu bulundu. Mahkeme, zararın karşılanmasına hükmetti.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama

155 bin liralık zararı ödeyecek

Araziyi yeniden ağaçlandırma bedelinin 121 bin lira olduğu belirlendi. 4 saat süren yangına 34 görevli ile 16 araç müdahale etmişti. Söndürme bedeli olarak da 34 bin lira hesaplandı. Mahkeme, ortaya çıkan 155 bin liralık zararı Arif Özgül'ün ödemesine karar verdi.

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FOTOĞRAF 7 Bu yıl İstanbul'un en büyük yeşillik ve ormanlık alanları adeta yangınlarla mücadele etti. Özellikle yaz aylarında Aydos Ormanları'nda peş peşe yangınlar çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da son 10 yılın en çok yangını bu sene gerçekleşti. Çıkan yangınlar sonucunda ise en büyük kayıp, Heybeliada'daki ormanlık alanda oldu. Temmuz ayında çıkan yangında Heybeliada'da tam 6 hektar alan küle döndü. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, İstanbul'un 10 yıllık istatistiğine baktığımız zaman ortalama 144 adet yangının çıktığını, 30 hektar da ormanlık alanın zarar gördüğünü görüyoruz. Geçen yıl bu dönemde 158 yangın ve 35 hektar ormanlık alan yanmış. Bu yıl ise 143 adet orman yangını çıkmış, toplamda da 62 hektar alan ormanlık alan zarar görmüş dedi. Çelik, bu yılki yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, Yangın sayısı azaldı ancak yanan alan çoğaldı. Bu yıl iklimsel olarak daha kurak bir sezon geçirdik. Öte yandan çıkan yangınlarda da sabotaj ihtimali yüksek olan yangınlar da oldukça fazlaydı. Bu sene İstanbul'da çıkan 143 yangının 4 tanesinin sabotaj, yani failini bulduğumuz yangınlar. 2 tanesi Aydos Ormanları'nda, biri Çatalca'da, bir tanesi de İstanbul İşletmesi'nde çıkan yangındı. 74 yangın Aydos Ormanları dediğimiz Kartal ve Sultanbeyli sınırları içerisinde çıktı. Her yıl bu bölgede yangın çıkıyor ancak bu yıl çıkan yangınların daha çok zarar verdiğini görüyoruz dedi. Temmuz ayında Heybeliada'da çıkan yangında, tek seferde 6 hektarlık bir alanın küle döndüğünü söyleyen Çelik, Alansal olarak baktığımızda Heybeliada'daki yangında 6 hektar yandı. Burayı ağaçlandırmaya hazır hale getirdik, toprak temizlemesi devam ediyor. Bir yangın sadece oradaki ağacı yakmıyor. Oradaki ekosistemi, bütün canlıları yakıyor. Yanan alanın eski haline gelmesi en az 20 yıl sürüyor. İstatistiklere göre yüzde 17'si ihmal ve dikkatsizlik, yani mangal ateşi ya da söndürülmemiş ateş kaynaklı. Yüzde 3'ü kasıtlı, yüzde 80'ni de faili meçhul yangınlar. Bunlar da doğal nedenlerle değil. Bu yıl İstanbul'da çıkan yangınlarımızın tamamı insan kaynaklı. Son 10 yıl ortalamamızda İstanbul'da yanan alan 30 hektar civarında. Geçen yıl bu 35 hektar civarındaydı. Bu yıl 62 hektar alan yandı. Bu bizim için çok büyük bir alan diye konuştu. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu yılın 11 ayında Şile'de 10, Kanlıca'da 104, Bahçeköy'de 4, Çatalca'da 7 ve İstanbul'un çeşitli alanlarında 18 yangın çıktı. Bu yangınlardan dördünün kasıtlı olduğu, 24 tanesinin ihmal ve dikkatsizlik, 115'nin de faili meçhul olduğu belirtildi. İstanbul'da son 10 yılın en fazla orman alanı yandı Türkiye'de ağaç dikme seferberliği artık 11 Kasım'da yani bugün gerçekleştiriliyor. Saat 11.11'de milyonlarda fidan toprakla buluşuyor. Özellikle bu yılı orman yangınları gölgesinde geçirdik. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'un ormanlarında 2020 yılının ilk 10 ayında 143 yangın çıktı. BiP'te paylaş

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68 dava ağır ceza mahkemelerinde görülmeye devam ediyor

Yüzde 89'u insan kaynaklı olan orman yangınlarıyla ilgili 68 davanın ağır ceza mahkemelerinde görülmesine devam ediliyor. Dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınlarında, sanıklara 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Failin yangının söndürülmesi için göstereceği çabaya ve zararın azlığına göre cezada indirime gidilebiliyor.