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Gündem Bakan Pakdemirliden Muğladaki orman yangınlarına ilişkin açıklama
MUĞLA

Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kavaklıdere'deki yangın kontrol altına alınmıştır." dedi. Bakan, Yılanlı mevkisindeki yangının ise söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirliden Muğladaki orman yangınlarına ilişkin açıklama
Muğla'da orman yangını

Akşam saatlerinde Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangın çıktı.

Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde ve Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti.

Her iki bölgede çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Aydın ve Denizli’den gelen takviye ekipler, 45 arazöz, 10 dozer, yaklaşık 150 işçi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 5 arazöz ile yangına müdahale edilirken, her ilki bölgedeki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli'den açıklama: Kontrol altına alındı

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Muğla'da başlayan orman yangınlarında Kavaklıdere'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakan Yılanlı'daki orman yangınının ise kontrol altına alma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

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