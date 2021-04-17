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Gündem Mobilya fabrikasında yangın Bir itfaiye eri fenalaştı
İSTANBUL

Mobilya fabrikasında yangın: Bir itfaiye eri fenalaştı

Sultangazi’de bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangına müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Mobilya fabrikasında yangın: Bir itfaiye eri fenalaştı
Hastaneye kaldırılan itfaiye eri tedavi altına alındı.

Olay, saat 01:30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2.Cebeci Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İHA

Fabrikadan yoğun dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


İHA

Fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri itfaiye erine ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

İHA

Yangının çıktığı fabrikanın karşısında bekçilik yapan Hüseyin Türk, "İçeride kimse yoktu, boştu içerisi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri vardı. İçeride dumandan zehirlendi ve sonra yere düştü. Başka da yaralı kimse yok" diye konuştu.

İHA

Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Artvin’deki yangın kontrol altına alındı: 60’a yakın ev küle döndü
GÜNDEM
Artvin’deki yangın kontrol altına alındı: 60’a yakın ev küle döndü

Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı: Paramız her şeyimiz yandı!
FOTOĞRAF 17
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Yangın saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve atık kağıtların toplandığı bir geri dönüşüm deposunda çıktı.
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İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı.
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Yangın çıktığı sırada işçilerin ayakta olması olası bir ölüm ya da yaralanmayı önledi.
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Yangını fark edip dışarı çıkan işçiler derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangını atık kağıtların toplandığı depo alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Konteynerin alev alev yandığı ve işçilerin kovalarla yangını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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Yangın çıkan atık kağıt deposunda çalışan Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı. Arkadaşlarımız vardı içeride, herkes dışarı çıktı şeklinde konuştu.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı: Paramız her şeyimiz yandı!
Maltepe'de atık kağıtların toplandığı depodaki, işçilerin kaldığı konteynırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı konteynırı gören işçiler kendilerini dışarı zor attı. Çaresiz kalan işçiler itfaiye gelene kadar su bidonları ile yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası kendisini dışarı atan işçilerden Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı.'' dedi.

Bayrampaşa'da tamirhanede korkutan yangın
OYNAT 00:59
Bayrampaşa'da tamirhanede korkutan yangın
Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi, Yaşar Doğu sokakta buluna otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


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