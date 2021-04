Mobilya fabrikasında yangın: Bir itfaiye eri fenalaştı

Yangın çıkan atık kağıt deposunda çalışan Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı. Arkadaşlarımız vardı içeride, herkes dışarı çıktı şeklinde konuştu.