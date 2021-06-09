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İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı

Türk Hava Yollarının Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Atatürk Havalimanında uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında sırasında oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

THY'DEN AÇIKLAMA


THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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