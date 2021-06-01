Ekonomi İstanbul Havalimanı ve THY uçuş sayılarıyla haftalardır Avrupanın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı ve THY uçuş sayılarıyla haftalardır Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın verilerine göre, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları, günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor. 16-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 632 uçuşla Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu. THY de 24-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 823 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı ve THY uçuş sayılarıyla haftalardır Avrupanın zirvesinde
İstanbul Havalimanı ve THY uçağı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, 16-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 632 uçuşla ilk sırada yer aldı. Böylece Avrupa’da ilk sıradaki konumunu sürdürmüş oldu.

İKİNCİ SIRA FRANKFURT'UN

Listenin ilk sırasındaki İstanbul Havalimanı'nı 632 eşit sayıdaki Frankfurt Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında 628 uçuşla Amsterdam Schiphol, 4. sırasında 505 uçuşla Madrid Barajas, 5. sırasında 481 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları yer aldı.

İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

THY'DEN 823 UÇUŞ

THY ise 24-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 823 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi 458 uçuşla Ryanair takip etti.

PEGASUS 7. SIRADA

Listenin 3. sırasında 439 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 438 uçuşla Air France, 5. sırasında 329 uçuşla Easyjet, 6. sırasında 323 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise 294 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

TOPLAM 96 BİN UÇUŞ

Rapora göre, 24-30 Mayıs arasında Avrupa’da toplam 96 bin 330 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuş sayısının salgın öncesi 2019’a göre yüzde 41,8 seviyelerine ulaştığı ve salgın öncesi dönemine göre 133 bin 877 azaldığı kaydedildi.

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
FOTOĞRAF 9
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EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla Ukrayna takip etti.
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Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.
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İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 4. sırada Atatürk Havalimanı, 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.
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Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı.
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Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı.
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Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa-İGA İstanbul Havalimanı olduğu kaydedildi.
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde THY, günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.
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