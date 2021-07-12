15 Temmuz’u unutturmayacağız

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını hala koruyan 15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz şehitlerinden İlhan Varank’ın kardeşi Ayşe Arslantürk ile vatandaşlar katıldı.

Milletin dirayetine yenik düştüler

15 Temmuz gecesi milletin silahını millete doğrultan FETÖ mensubu hainlerin aziz Türk milletinin cesareti ve dirayetine yenik düştüğünü dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “O gece ülkemizin her yanında vatandaşlarımız, canları pahasına sokakları ve meydanları doldurmuş, vatanımızın geleceğine sahip çıkmıştır. Milletimiz, Çanakkale’de, Dumlupınar’da bizi bölmek isteyenlere ne cevap verdiyse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. 251 şehit vererek, dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza attığımız o gün darbe defterleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Şehitlerimiz, gönlümüzdeki yerlerini daima muhafaza edecekler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimiz, millet ile el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan bu hainleri temizlemiştir. Artık bizim tek bir hedefimiz var: Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye bırakmak. O gün yaşananlar bir daha yaşanmasın diye, o gün yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

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Ortak özellik; vatan sevgisi

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz şehitlerinden İlhan Varank’ın kardeşi Ayşe Arslantürk de 15 Temmuz’u herkesin birbirine farklı duygularla anlattığını söyledi. Şehit ailelerinin 15 Temmuz’u hüzünle karışık bir gururla anlattıklarını hatırlatan Arslantürk, “Vücutlarında hala o gecenin izlerini taşıyan gazilerimiz gururla anlatıyor. Yaşları farklı, meslekleri farklı 251 şehidimiz var. Tek ortak özellikleri ise yüreklerindeki vatan sevgisiydi. O gece vatan sevgisinin ölüm korkusunun üzerinde olduğunu gördük. Bizim ülkemiz tarih boyunca da böyle olmuştur. Ben o gecenin unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla düzenlenen sergiye verdikleri destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da o gece tankların karşısına dikilenlerin bu toprakları miras olarak değil, emanet olarak gördüğünü ve canları pahasına emanete sahip çıktıklarını kaydetti.