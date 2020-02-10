16 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Çaydaki boya hilesine soğuk suyla tespit: Kaliteliyse hemen suya renk vermemesi gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde ilaç etken maddesi ilave edildiğini tespit ettiği firmalar arasında bazı çay şirketlerinin de yer alması üzerine uzmanlar, çaydaki gıda boyası hilesine karşı tüketicileri uyarıyor. Ziraat Mühendisi Osman Baykal, çaydaki boya maddesinin basit bir deneyle ortaya çıkarılacağını belirterek, "Bir bardak soğuk suya bir tutam kuru çay koyuyoruz. Kaliteli çayın hemen suya renk vermemesi gerekiyor. Eğer kuru çay suya temas ettiğinde anında renk vermeye başlıyorsa. Bu çayda boya vardır" dedi.