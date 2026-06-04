18 bin TL taksit 72 ay vade ile satışa sunulacak! TOKİ'den yeni konut kampanyası: Kimler başvuru yapabilecek, işte tüm şartlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik 20 bin konutluk yeni projenin müjdesini verdi. 64 ilde hayata geçirilecek proje, uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekti.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak. "

18 bin TL taksit 72 ay vade ile satışa sunulacak

20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlar bunlar. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek.

Ödeme planı nasıl olacak?

2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz.

"3 alternatif sunulacak"

Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.

Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

Satışlar 15 haziran - 17 temmuz tarihleri arasında

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve şartları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

Kimler başvuru yapabilecek?

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi şartlar aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.



