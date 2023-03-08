2000 ile 2023 alım gücü karşılaştırması sosyal medyanın gündeminde: Makas farkı iki katı geçiyor

Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı birçok sorunu beraberinde getirdi. Dünya, küreselleşen Covid-19 salgını ile başlayan üretim ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte gelen enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Bu krizlerle birlikte yukarı yönlü dalgalanan enflasyon gıda fiyatlarında artışa sebep oldu.

Türkiye enflasyonla etkili bir mücadele sergilerken gıda fiyatları son dönemlerde gündemden hiç düşmedi.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 2000-2023 yılları arasındaki gıda fiyatlarının karşılaştırılması gündem oldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, 16 Eylül-1 Ekim 2000 tarihleri arasında yayımlanan bir marketin broşüründeki gıda fiyatları ile bugünkü market fiyatları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda 2000 yılının alım gücü ile 2023 yılının alım gücü arasında çıkan 2 kat fiyat farkı gözler önüne serildi.





Bugün yaklaşık 3 kat fazla süt alınıyor

Gündem olan paylaşıma göre, 2000 yılında asgari ücret 80 milyon TL ve 500 ml süt 495 bin TL. 2000 yılında asgari ücrete göre 162 kutu süt alınıyor. 2023 yılı asgari ücreti 8 bin 500 TL’ye göre ise bugün 447 adet süt alınabiliyor.





2000 yılında 47,4 kg peynir alınırken, bugün 74,5 kg peynir alınabiliyor.

2000 yılında 135,5 lt ayçiçek yağı alınırken, bugün 250 lt alınabiliyor.

2000 yılında 37,4 kg zeytin alınabilirken, bugün 82,5 kg zeytin alınabiliyor.

2000 yılında 200 lt meyve suyu alınırken, bugün 303 lt meyve suyu alınabiliyor.