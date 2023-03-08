|
Reklam
Reklam
Gündem

2000 ile 2023 alım gücü karşılaştırması sosyal medyanın gündeminde: Makas farkı iki katı geçiyor

Dünya ekonomisi Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği enerji ve gıda kriziyle karşı karşıya kaldı. Türkiye bu krizlerin getirdiği enflasyonla etkili bir şekilde mücadele ederken gıda fiyatlarındaki dalgalanma herkesi etkisi altına aldı. 2000 ile 2023 yılları arasındaki alım gücünün karşılaştırıldığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 2000 yılı ile 2023 yıllarına ait asgari ücret fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırmada, 23 yılda alım gücünün 2 kat arttığı gözler önüne serildi.

13:30 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gıdada 23 yıl arasındaki alım gücü karşılaştırıldı.

Gıdada 23 yıl arasındaki alım gücü karşılaştırıldı.

Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı birçok sorunu beraberinde getirdi. Dünya, küreselleşen Covid-19 salgını ile başlayan üretim ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte gelen enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Bu krizlerle birlikte yukarı yönlü dalgalanan enflasyon gıda fiyatlarında artışa sebep oldu.

Türkiye enflasyonla etkili bir mücadele sergilerken gıda fiyatları son dönemlerde gündemden hiç düşmedi.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 2000-2023 yılları arasındaki gıda fiyatlarının karşılaştırılması gündem oldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, 16 Eylül-1 Ekim 2000 tarihleri arasında yayımlanan bir marketin broşüründeki gıda fiyatları ile bugünkü market fiyatları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda 2000 yılının alım gücü ile 2023 yılının alım gücü arasında çıkan 2 kat fiyat farkı gözler önüne serildi.


Bugün yaklaşık 3 kat fazla süt alınıyor

Gündem olan paylaşıma göre, 2000 yılında asgari ücret 80 milyon TL ve 500 ml süt 495 bin TL. 2000 yılında asgari ücrete göre 162 kutu süt alınıyor. 2023 yılı asgari ücreti 8 bin 500 TL’ye göre ise bugün 447 adet süt alınabiliyor.


2000 yılında 47,4 kg peynir alınırken, bugün 74,5 kg peynir alınabiliyor.

2000 yılında 135,5 lt ayçiçek yağı alınırken, bugün 250 lt alınabiliyor.

2000 yılında 37,4 kg zeytin alınabilirken, bugün 82,5 kg zeytin alınabiliyor.

2000 yılında 200 lt meyve suyu alınırken, bugün 303 lt meyve suyu alınabiliyor.

2012-2023 yılları arasında da gıda fiyatları arasında bir karşılaştırma yapıldı. Buna göre 2012 yılında 70,8 kg alınabilen peynir bugün 74,5 kg alınabiliyor.

#gıda fiyatları
#asgari ücret
#peynir
#zeytin
#yağ
2 saat önce
default-profile-img
2000 ile 2023 alım gücü karşılaştırması sosyal medyanın gündeminde: Makas farkı iki katı geçiyor
Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Koca'dan duyurdu: Çapa ve Cerrahpaşa'nın geçici hizmet vereceği hastaneler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti
Ormancı türküsünün yaşandığı köyün ismi değişiyor
Deprem anında Ambulans araçları yerinden oynadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.