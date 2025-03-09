23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 9,9 milyar TL'lik çete çökertildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubelerinin çalışmaları sonucu Sinop merkezli İstanbul, Sakarya ve Ordu'da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda telefon, bilgisayar, banka kartı ile GSM kartı ele geçirildi.