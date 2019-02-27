31 Mart tarihi bir eşiktir

31 Mart yerel seçimlerinden önce son kez partisinin il başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu. Türk milleti bekasına sandıkta ve demokratik şekilde bir kez daha sahip çıkacaktır.

Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır. Terör bir beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist işbirlikçileri, vatana kast eden ihanet lobisidir.

MENSUBİYETLERİ SORUNLU

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur. İlhamını Türkiye muhaliflerinden almış, günü birlik heveslerin peşine takılmış, çıkar birlikteliklerin yörüngesine tutunmuş siyasi defoların bekayı özümseyip lazım gelen fedakârlıkları yapması doğal olarak imkânsızdır. 31 Mart 2019 tarihi bir eşiktir, bir dönümdür, bir milattır. Milli bekanın gücüne güç katması bununla mümkün olacaktır.

ZİLLETİN BİR NUMARALI DESTEKÇİSİ PKK'DIR

Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart’ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır.

Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan zillet ittifakı bulunmaktadır. Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır. Zillet ittifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür. Cumhur İttifakı milli özlemleri taşımaktadır.

GÜNDEM CHP çöpe battı