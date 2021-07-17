Dokuz günlük bayram tatili başladı vatandaş yollara akın etti

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yollara akın eden vatandaşlar, "kilit kavşakta" yoğunluğa takıldı. Araç yoğunluğu, Ankara-Samsun D-200 kara yolunda olduğu görüldü.
Kayseri-Ankara kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğunluk için önlem aldı. Ayrıca, alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatılarak, trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortakent Mahallesi'nde Belediyeye ait kafede, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi nüfusu 181 bin olan ilçedeki nüfusun şu an 800 bin civarına çıktığını söyledi.
Vatandaşların güzel bir tatil geçirmeleri için bayram yoğunluğu nedeniyle önlem aldıklarını anlatan Aras şöyle konuştu:
Güzel bir bayram geçirmek için önlemleri aldık. Kaymakamlığımız, jandarmamız ve emniyetimizle koordine ediyoruz. Onlarda çalışıyorlar. Kurban satış noktaları ve kesim yerlerinde de önlemler alındı. Bayramda yaklaşık 1 milyonu aşkın kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bodrum'da oteller dolu ya da dolmak üzere. Bayramda Bodrum'da boş oda bulmak çok zor. Bütün Türkiye'den, vatandaşlarımızdan ricam, Bodrum'a gelirken rezervasyonu yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Zorlanacaklardır. Arasınlar sorsunlar, rezervasyon yaptırsınlar. Eğer bulabilirlerse yola çıksınlar.
Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde imar ve ruhsata aykırılıklar bulunan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına ilişkin, 2 yılda 465 kaçak yapı ya da usulüne, projesine uygun yapılmamış bölüm yıkıldı. Bu bir rekordur. ifadesini kullandı.
İlçede inşaat yasağının başladığı 15 Haziran'dan itibaren 381 inşaat faaliyetini durdurup, ilgili firmalara ceza kesildiğini, 27 şantiyeyi mühürlediklerini aktaran Aras, altyapı çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü dile getirdi.
Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı
Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı
İki günde nüfusu 5 katına çıktı: Oteller ve sahiller doldu taştı
Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kurban bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.
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Marmara Denizi, hazırlanan eylem planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararlılığı sayesinde müsilajdan kurtarıldı.
Vatandaşlar ve belediyelerin destek verdiği seferberlik çalışmaları kapsamında, Marmara eski temiz ve berrak günlerine döndü.
Hakan Osanmaz tarafından bugün deniz uçağıyla çekilen görüntüler hayranlık uyandırıyor.
DENİZDE MÜSİLAJ KALMADI <br><br> Birinci ayın sonunda denizde toplanacak müsilaj kalmadığını açıklayan Bakan Kurum, Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı...
Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. ifadelerini kullanmıştı.
47 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ 30 günde yapılanları açıklayan Bakan Kurum, Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi... açıklamasında bulundu.
EKİP ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR <br><br> Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: <br><br> Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum...
1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.
Müsilajdan eser kalmadı
Müsilajdan eser kalmadı
Müsilajdan eser kalmadı
Müsilajdan eser kalmadı
Müsilajdan eser kalmadı
Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde ortaya çıkarak çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve deniz salyası olarak da bilinen müsilajla mücadeleler başarıyla sonuçlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her aşamanın takip edildiği ve her bölgede incelemelerin yapıldığı Marmara Denizi'nde müsilaj kalmadı.