Dokuz günlük bayram tatili başladı vatandaş yollara akın etti

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yollara akın eden vatandaşlar, "kilit kavşakta" yoğunluğa takıldı. Araç yoğunluğu, Ankara-Samsun D-200 kara yolunda olduğu görüldü. Kayseri-Ankara kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğunluk için önlem aldı.

Ayrıca, alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatılarak, trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

FOTOĞRAF 7 Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortakent Mahallesi'nde Belediyeye ait kafede, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi nüfusu 181 bin olan ilçedeki nüfusun şu an 800 bin civarına çıktığını söyledi. Vatandaşların güzel bir tatil geçirmeleri için bayram yoğunluğu nedeniyle önlem aldıklarını anlatan Aras şöyle konuştu: Güzel bir bayram geçirmek için önlemleri aldık. Kaymakamlığımız, jandarmamız ve emniyetimizle koordine ediyoruz. Onlarda çalışıyorlar. Kurban satış noktaları ve kesim yerlerinde de önlemler alındı. Bayramda yaklaşık 1 milyonu aşkın kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bodrum'da oteller dolu ya da dolmak üzere. Bayramda Bodrum'da boş oda bulmak çok zor. Bütün Türkiye'den, vatandaşlarımızdan ricam, Bodrum'a gelirken rezervasyonu yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Zorlanacaklardır. Arasınlar sorsunlar, rezervasyon yaptırsınlar. Eğer bulabilirlerse yola çıksınlar. Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde imar ve ruhsata aykırılıklar bulunan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına ilişkin, 2 yılda 465 kaçak yapı ya da usulüne, projesine uygun yapılmamış bölüm yıkıldı. Bu bir rekordur. ifadesini kullandı. İlçede inşaat yasağının başladığı 15 Haziran'dan itibaren 381 inşaat faaliyetini durdurup, ilgili firmalara ceza kesildiğini, 27 şantiyeyi mühürlediklerini aktaran Aras, altyapı çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü dile getirdi. Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı İki günde nüfusu 5 katına çıktı: Oteller ve sahiller doldu taştı Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kurban bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı. BiP'te paylaş

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