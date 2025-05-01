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ABD'deki Yahudilerden skandal rapor: 'Türkiye'ye F-35 vermeyin'

ABD'deki Yahudilerden skandal rapor: 'Türkiye'ye F-35 vermeyin'

17:061/05/2025, Perşembe
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Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmemesi gerektiğini savunan bir rapor hazırladı.
Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmemesi gerektiğini savunan bir rapor hazırladı.

Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA), CAATSA yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmemesi gerektiğini savunan bir rapor hazırladı. JINSA tarafından hazırlanan skandal raporda Türkiye'nin 'bölgesel bir güç' olduğuna vurgu yapılıp, "ABD, bölgesel bir güç olan Türkiye'ye, bu gelişmiş jetin satılması konusunda güvenilip güvenilemeyeceğini dikkatle değerlendirmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) Türkiye'nin F-35 programına geri alınmaması gerektiğini savunarak, hazırladığı raporda Trump yönetimine çağrıda bulundu.

JINSA'nın raporunda Türkiye'nin 'bölgesel bir güç' olduğuna vurgu yapılıp Trump yönetiminin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye, jetlerin satılmasını sağlayacak bir anlaşma için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Akılalmaz iddia

Raporda, "ABD, bölgesel bir güç olan Türkiye'ye, bu gelişmiş jetin satılması konusunda güvenilip güvenilemeyeceğini dikkatle değerlendirmelidir. Biz güvenli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye ile ABD'nin çıkarları defalarca karşı karşıya geldi." ifadeleri yer aldı.


Skandal raporda akılalmaz bir iddiada daha bulunuldu ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması halinde "önemli bileşenlerinin çalınabileceği" iddia edildi.

Şart koştular

Trump yönetiminin F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusuna "olumlu" baktığının altı çizilen raporda, ABD'nin Ankara'ya koyması gereken bir dizi koşulun ana hatları çizildi. JINSA'nın şartları arasında;


"Rus S-400 sisteminin kaldırılması, İsrail ile normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, Hamas'a verilen her türlü desteğin sona erdirilmesi, Suriye konusunda İsrail ile bir çatışmasızlık mekanizmasına girilmesi, Yunanistan ve Kıbrıs topraklarına saygı gösterilmesi"
yer aldı.

Raporda,
“Eğer Türkiye bu şartları kabul edemezse, bu gelişmiş Amerikan silahına erişimine izin verilmemelidir”
denildi.

Aralarında eski Türkiye büyükelçisi de var

Rapor, JINSA CEO'su Michael Makovsky, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, Center for American Progress kıdemli üyesi Alan Makovsky, JINSA akademisyeni Svante Cornell, JINSA Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Blaise Misztal ve JINSA Politika Analisti Jonah Brody tarafından kaleme alındı.



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