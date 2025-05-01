ABD'deki Yahudilerden skandal rapor: 'Türkiye'ye F-35 vermeyin'

Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA), CAATSA yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmemesi gerektiğini savunan bir rapor hazırladı. JINSA tarafından hazırlanan skandal raporda Türkiye'nin 'bölgesel bir güç' olduğuna vurgu yapılıp, "ABD, bölgesel bir güç olan Türkiye'ye, bu gelişmiş jetin satılması konusunda güvenilip güvenilemeyeceğini dikkatle değerlendirmelidir" ifadeleri kullanıldı.
Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) Türkiye'nin F-35 programına geri alınmaması gerektiğini savunarak, hazırladığı raporda Trump yönetimine çağrıda bulundu.
JINSA'nın raporunda Türkiye'nin 'bölgesel bir güç' olduğuna vurgu yapılıp Trump yönetiminin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye, jetlerin satılmasını sağlayacak bir anlaşma için çalışmalar yaptığı belirtildi.
Akılalmaz iddia
Raporda, "ABD, bölgesel bir güç olan Türkiye'ye, bu gelişmiş jetin satılması konusunda güvenilip güvenilemeyeceğini dikkatle değerlendirmelidir. Biz güvenli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye ile ABD'nin çıkarları defalarca karşı karşıya geldi." ifadeleri yer aldı.
Şart koştular
Trump yönetiminin F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusuna "olumlu" baktığının altı çizilen raporda, ABD'nin Ankara'ya koyması gereken bir dizi koşulun ana hatları çizildi. JINSA'nın şartları arasında;
Aralarında eski Türkiye büyükelçisi de var
Rapor, JINSA CEO'su Michael Makovsky, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, Center for American Progress kıdemli üyesi Alan Makovsky, JINSA akademisyeni Svante Cornell, JINSA Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Blaise Misztal ve JINSA Politika Analisti Jonah Brody tarafından kaleme alındı.