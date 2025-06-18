'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum' demişti: Muharrem İnce CHP'ye katılıyor

"ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" diyerek 2021'in Şubat ayında CHP'den istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin eski partisine katılacağı iddia edildi. İnce'ye gelecek hafta düzenlenecek törenle rozet takılacağı, Memleket Partisi yöneticilerinin de CHP'ye üye olacakları belirtildi.
Muharrem İnce, 8 Şubat 2021'de düzenlediği basın toplantısında, "Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Ne işimiz var Libya'da?' diyenlerle yolumu ayırıyorum" ifadelerini kullanmış ve patisinden istifa etmişti.
İnce daha sonra Memleket Partisi'ni kurmuş, cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimler öncesinde de kaset kumpası yaşamıştı.
Muharrem İnce yeniden CHP'ye katılıyor
İnce'ye gelecek hafta düzenlenecek törenle rozet takılacağı, Memleket Partisi yöneticilerinin de CHP'ye üye olacakları belirtildi.
'Demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum' demişti: Özgür Özel'in Batı'ya sitemi akıllara geldi
İnce'nin partisinden istifa ederken dile getirdiği, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum" ifadeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz ay Batı'ya yaptığı çağrıları akıllara getirdi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj veren CHP lideri Özgür Özel, İngiltere’yi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermediği ve göstericilere destek vermediği için eleştirmişti.
Özel, Amerikan basınına da benzer açıklamalarda bulunmuş ve yardım istemişti.