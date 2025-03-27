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CHP İngilizlere çok kırgın: 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz'

CHP İngilizlere çok kırgın: 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz'

Haber Merkezi
04:0027/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe’ye röportaj veren CHP lideri Özgür Özel, İngiltere’yi İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermediği ve göstericilere destek vermediği için eleştirdi. Özel şu ifadeleri kullandı: İngiliz İşçi Partisi’nin, Başbakan Starmer’ın bu konuda, bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmiş hissediyoruz. İstanbul’un Belediye Başkanı’nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten çok kırgınız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin Türkçe servisine (BBC Türkçe) verdiği röportajda Türkiye’yi şikâyet etti. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İşçi Partisi’nin tepki göstermediğini belirten Özel, “Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız” ifadelerini kullandı.


TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYORUZ

Özel BBC’ye verdiği skandal röportajda şu ifadeleri kullandı: “İngiltere Başbakanı Starmer’ın Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi’nin, Starmer’ın bu konuda, herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmiş hissediyoruz. İstanbul’un Belediye Başkanı’nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız.”


#politika
#CHP
#Özgür Özel

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