CHP İngilizlere çok kırgın: 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin Türkçe servisine (BBC Türkçe) verdiği röportajda Türkiye’yi şikâyet etti. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İşçi Partisi’nin tepki göstermediğini belirten Özel, “Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız” ifadelerini kullandı.

Özel BBC’ye verdiği skandal röportajda şu ifadeleri kullandı: “İngiltere Başbakanı Starmer’ın Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi’nin, Starmer’ın bu konuda, herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmiş hissediyoruz. İstanbul’un Belediye Başkanı’nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız.”