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Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. Midilli'nin vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettim Koca "Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı." sözleriyle duyurdu

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Haber Merkezi DHA
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti! Kenan Midilli kimdir_ Kaç yaşındaydı? Neden öldü?
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam" dedi.

Prof. Dr. Kenan Midilli 59 yaşındaydı.

Prof. Dr. Midilli'nin ölümüyle ilgili, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ailesine ve Cerrahpaşa camiasına başsağlığı dilendi.

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