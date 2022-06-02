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ANKARA

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş Danıştay üyeliğine seçildi: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş’un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş Danıştay üyeliğine seçildi: Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Uğurhan Kuş

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş’un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155’inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9’uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

DANIŞTAY GENEL KURULU RESMİ GAZETE'DE

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

AKIN GÜRLEK ADALET BAKAN YARDIMCISI OLDU

Uğurhan Kuş'un Danıştay üyesi seçilmesiyle boşalan Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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