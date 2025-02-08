Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu açıklaması: Cumhuriyet Başsavcısı'na çürük zihinli denildiği zaman yargı susacak mı?

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma hakkında bigi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İBB Başkanı İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Sürekli yargıya yönelik hakaret içeren sözler söyleyerek gündemde kalma gibi bir durum söz konusu" dedi.
Bakan Tunç, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözlerine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Başsavcımızla yargı, ilgili ifadeleri
'Hakaret mi, değil mi, yargıya müdahale mi, değil mi'
değerlendirecek. Şimdi burada siz bir Cumhuriyet Başsavcısına,
'Zihni çürümüş, çürük zihinli.'
dediğiniz zaman bunun hakaret olup olmadığını, suç teşkil edip etmediğini yargı takdir edecektir. Sürekli yargıya yönelik hakaret içeren sözler söyleyerek gündemde kalma gibi bir durum söz konusu. Burada 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu taşımak gerekir. Bir Cumhuriyet Başsavcısı'na,
'Çürük zihinli'
dediğiniz zaman burada yargı ne yapacak? Susacak mı? Bir soruşturmayla karşı karşıya kalındığında da bu sefer, 'Bana yargı tacizi'."
'Herkes hukuka saygı duyacak'
'Herkes hukuka saygı duyacak'
İmamoğlu'nun ifade verdikten sonra İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamaya değinen Tunç, "Yargı soruşturma açmışsa gider ifadenizi verirsiniz. O ifadeyi adalet binasının önünde bir şova dönüştürürseniz. Aslında kendisi yargı tacizinde bulunuyor. Herkes hukuka saygı duyacak, söylediğine dikkat edecek." dedi.
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