Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu açıklaması: Cumhuriyet Başsavcısı'na çürük zihinli denildiği zaman yargı susacak mı?

Bakan Tunç, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözlerine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Başsavcımızla yargı, ilgili ifadeleri

'Hakaret mi, değil mi, yargıya müdahale mi, değil mi'

değerlendirecek. Şimdi burada siz bir Cumhuriyet Başsavcısına,

'Zihni çürümüş, çürük zihinli.'

dediğiniz zaman bunun hakaret olup olmadığını, suç teşkil edip etmediğini yargı takdir edecektir. Sürekli yargıya yönelik hakaret içeren sözler söyleyerek gündemde kalma gibi bir durum söz konusu. Burada 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu taşımak gerekir. Bir Cumhuriyet Başsavcısı'na,

'Çürük zihinli'