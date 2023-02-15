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Adalet Bakanlığı: Enkazlar bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra kaldırılıyor

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddiasına ilişkin, "Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmakta" ifadesi kullanıldı.

12:22 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' şeklinde haberler yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır." 


#Adalet Bakanlığı
#deprem
#hasar
1 saat önce
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Adalet Bakanlığı: Enkazlar bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra kaldırılıyor
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