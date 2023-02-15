Adalet Bakanlığı: Enkazlar bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra kaldırılıyor

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Adalet Bakanlığı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' şeklinde haberler yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği vurgulanarak, şöyle denildi: