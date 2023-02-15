Bakan Soylu: 335 bin 956 depremzede aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi.
"Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi.Antakya'da iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.
Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemesi gerekiyor. Güvenlik gücü sayısını üçe katladık. Enkaz sahipleri enkaz kaldırılırken enkazın başında olabilecek.
Evler bir yılda teslim edilecek.
Fitne çıkarmaya çalışanlar bu şehir bir daha kurulmayacak söylentisi yayıyor. Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden burada yaşayan vatandaşların şehri olarak inşa edilecek.
Burada vatandaşlara çağrıda bulunmak istiyorum; Bu bir yıllık süreç içerisinde 10 günde gösterdiğiniz yüce gönüllülüğü devam ettirmek zorundayız.
Bu bir yıllık süreç içerisinde özellikle aşevlerini sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz lazım.
Kuru gıda kolileri dahil aş evlerine takviye edecek gıdalar, temel ihtiyaçlar, ve birinci el giysiler dahil hepsini sürdürülebilir kılmalıyız.
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hasar tespiti yapılan 335 bin 956 aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildi.
Şehirler normalleşmeye başladığında, tahliye edilen vatandaşlarımız şehirlerine döndürülecekler.
Asayişle ilgili bize yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı."