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Bakan Soylu: İstismarcılara karşı gereğini yerine getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremle ilgili yalan iddialar ortaya atanlara sert tepki göstererek, "Deprem öncesinde yaşadığımız bir hadise aynı şekilde devam ediyor. Dezenformasyon... Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış büyükşehirde yaşadığını düşündüğüm bir kişi, Afganlı birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. Adıyaman'da o şahıs şu an gözaltında" dedi.

17:30 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye’deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, ‘Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı’ diyor. Biraz önce Adıyaman’da gözaltına aldık. Veya ’Hatay’ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar’ diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.


"Bütün Türkiye’de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan, zehirli ve bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız" diye devam eden Soylu, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimse devleti hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız" ifadelerini kullandı.


#Bakan Soylu
#İçişleri Bakanlığı
#kahramanmaraş
2 saat önce
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Bakan Soylu: İstismarcılara karşı gereğini yerine getireceğiz
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