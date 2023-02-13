Türkiye 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta kaç kişi vefat etti?

Kahramanmaraş’ta depremde kaç kişi vefat etti?

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin olarak, kentte 10 bin 194 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün 11 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.

Bakan Soylu, 40'ın üzerinde vali, 150'nin üzerinde kaymakam, onlarca genel müdür, her bölgede 5-6 bakan yardımcısı ve bazı yerlerde de birkaç bakanın bölgede olduğunu anlatarak, "Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4 bin 490 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında son durum

Arama kurtarma çalışması nerede bitti nerede devam ediyor?

Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.

Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu gelmişti. Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.

Depremde mucize kurtuluşlar

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da 158 saat sonra enkazda kendisine ulaşılan 10 yaşındaki Asima Baltacı, ekiplerden jelibon istedi. Adıyaman’ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.







