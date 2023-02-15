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Babala TV'nin paylaştığı oyuncu İbrahim Büyükak'ın yalanı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan depremin ardından dezenformasyon çalışmaları da artış gösterdi. Devletin yardım ulaştırmadığı algısı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak'ın ifadeleri bölgede gönüllüler tarafından yalanlandı. Büyükak paylaşımında, "Arkadaşlar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 belde, 55 mecra, 28 köy sadece İlçe Jandarma Karakolu ilgileniyor.Lütfen burayıda unutmayalım. Yardımlarımızı esirgemeyelim" kullandığı ifadeleri bölgede bulunan gönüllüler tarafından yalanlandı.

11:50 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Oyuncu İbrahim Büyükak'ın paylaşımı gönüllüler tarafından yalanlandı

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın paylaşımı gönüllüler tarafından yalanlandı

Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan sosyal medyada algı çalışmaları başladı. Devletin yardımları ulaştıramadığı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak'ın ifadeleri bölgeden paylaşım yapan gönüllüler tarafından yalanlandı.


'YARDIMLARIMIZI ESİRGEMEYELİM'

Oyuncu İbrahim Büyükak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Arkadaşlar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 belde, 55 mecra, 28 köy sadece İlçe Jandarma Karakolu ilgileniyor. Burası depremden büyük zarar gördü. Lütfen burayıda unutmayalım. Yardımlarımızı esirgemeyelim."
ifadelerini kullandı. Ancak ortaya çıkan görüntüler sonrası Büyükak'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı görüldü.

DEVLET ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan gönüllülerin paylaşımları depremin ardından Türk Kızılayı'nın oraya yardım ulaştırdığı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde gıda, su ve çadır yardımlarının bölgeye ulaştığı görüldü. Büyükak'ın ifadelerine bölgede bulunan gönüllü Malik Kadir Ezber sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Devlet ve gönüllüler oradaydı" ifadesini kullandı.


Babala TV'nin paylaştığı oyuncu İbrahim Büyükak'ın yalanı ortaya çıktı
Babala TV'nin paylaştığı oyuncu İbrahim Büyükak'ın yalanı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan depremin ardından dezenformasyon çalışmaları da artış gösterdi. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan sosyal medyada algı çalışmaları başladı. Devletin yardım ulaştırmadığı algısı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak'ın ifadeleri bölgede gönüllüler tarafından yalanlandı. Büyükak paylaşımında, "Arkadaşlar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 belde, 55 mecra, 28 köy sadece İlçe Jandarma Karakolu ilgileniyor. Burası depremden büyük zarar gördü. Lütfen burayıda unutmayalım. Yardımlarımızı esirgemeyelim." ifadelerini kullandı. Ancak ortaya çıkan görüntüler sonrası Büyükak'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Halk TV'de gerçeği anlattı: Amik Gölü'ne beton döküp yükselttik
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Halk TV'de gerçeği anlattı: Amik Gölü'ne beton döküp yükselttik

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV'de katıldığı canlı yayında deprem sonrası Hatay'ın durumunu anlatırken gerçeğide gözler önüne serdi. İsmail Küçükkaya'nın, "Neden bazı binalar yıkılırken bazıları sağlam kaldı? Nedir bunun sebebi?" sorusunu cevaplayan Savaş, "Depremin gerçeği var. Fay hatları üzerine yapılan binaların çok sıkıntılı olabileceğini biliyoruz. Tüm bunların dışında deprem bölgesinde fay hatlarının üzerine yapılan binalar var. Toprağın kendi yapısı var. Alüvyon toprak oluyor genellikle deprem bölgelerinde ve sıvılaşma çok hızlı oluyor. Buna uygun bina yapmak lazım. Şimdi bizim burada Hatay'da da tabii ki biz tam Amik Gölü'nün üzerine yapıldı. Amik Gölü'nün üzeri yükseltildi, beton ve asfalt döküldü" dedi.


#Adıyaman
#Gölbaşı
#İbrahim Büyükak
#Deprem
#AFAD
#Kızılay
2 saat önce
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Babala TV'nin paylaştığı oyuncu İbrahim Büyükak'ın yalanı ortaya çıktı
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