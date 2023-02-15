Babala TV'nin paylaştığı oyuncu İbrahim Büyükak'ın yalanı ortaya çıktı

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Oyuncu İbrahim Büyükak'ın paylaşımı gönüllüler tarafından yalanlandı
Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan sosyal medyada algı çalışmaları başladı. Devletin yardımları ulaştıramadığı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak'ın ifadeleri bölgeden paylaşım yapan gönüllüler tarafından yalanlandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan gönüllülerin paylaşımları depremin ardından Türk Kızılayı'nın oraya yardım ulaştırdığı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde gıda, su ve çadır yardımlarının bölgeye ulaştığı görüldü. Büyükak'ın ifadelerine bölgede bulunan gönüllü Malik Kadir Ezber sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Devlet ve gönüllüler oradaydı" ifadesini kullandı.