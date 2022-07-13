Gündem Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesinde "öğrencilere namaz kıldırmayın" talimatı
ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi'nde "öğrencilere namaz kıldırmayın" talimatı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir genç, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle kütüphane görevlileri tarafından uyarıldı. Üniversiteli genç, belediye personelinin, "Bize bu şekilde talimat geldi" sözleri üzerine "Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?" ifadesiyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesinde öğrencilere namaz kıldırmayın talimatı
İnce Memed Kütüphanesi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde yaşanan olayda kütüphane görevlisi, namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi.

Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdi.

"BİZ BÖYLE TALİMAT VERİLDİ"

Görevli, namaz kılmak isteyen öğrencinin, "Buraya mescit yapılmamış, boş bir alan da yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?" cümleleri üzerine "Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim ve bana verilen talimatları iletiyorum. Bu şekilde bilgi geldi" yanıtını verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi'nde
OYNAT 00:55
Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi'nde "öğrencilere namaz kıldırmayın" talimatı verilmiş
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir genç, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı için kütüphane görevlileri tarafından uyarıldı. Belediye personelinin, 'bize bu şekilde talimat geldi.' sözleri üzerine üniversiteli genç, 'namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?' sözleriyle tepki gösterdi.


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