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Gündem Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHPli belediyeye dudak uçuklatan fatura
POLİTİKA

Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHP'li belediyeye dudak uçuklatan fatura

3 yıldır görevde bulunan ve tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek projeleri yarıda bırakan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ait olduğu öne sürülen alışveriş faturası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü bir markadan alınan gömlek, ceket ve kravat çeşitlerinin ağırlıkta olduğu 45 bin 500 TL'lik faturanın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kesildiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHPli belediyeye dudak uçuklatan fatura
Zeydan Karalar

Katıldığı her platformda geçmiş dönem belediye başkanlarını eleştiren ve seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmediği için tepki gören Adana Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ait olduğu öne sürülen alışveriş faturası sosyal medyada gündem oldu.

Gömlek, ceket ve kravat çeşitlerinin ağırlıkta olduğu ve 45 bin 500 TL'ye mal olan faturanın Adana Büyükşehir Belediyesine kesildiği görüldü.

SÖZLER TUTULMADI, PROJELER YARIDA BIRAKILDI

Hayali sahra hastanesi projesiyle büyük bir krize imza atan Karalar, seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmemesi sebebiyle büyük tepki çekiyor.

Kentte bulunan 17 gençlik merkezini kapatan Karalar, Temeli 2016 yılında geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'nü tasarruf tedbirleri gerekçe göstererek yarıda bıraktı.

Zeydan Karalar, 21 Mart 2019'da ihalesi Ankara'da yapılan ve projenin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanan Karataş İçme Suyu inşaatının yapımına da sahip çıktı.

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