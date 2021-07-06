Gündem Boş odada da çalışırım diyen CHPli Karaların makam odasında değişim
POLİTİKA

'Boş odada da çalışırım' diyen CHP'li Karalar'ın makam odasında değişim

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, geçtiğimiz yıl, bir altyapı şirketine olan borç nedeniyle makam odasındaki eşyalara haciz konulmasının ardından, "Boş odada da çalışırım" ifadelerini kullanmıştı. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2 bin 500'den fazla çalışanın işine son veren CHP'li Karalar'ın odasındaki değişim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Boş odada da çalışırım diyen CHPli Zeydan Karaların makam odasında değişim​
CHP'li Zeydan Karalar (sağda)

Altyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, geçtiğimiz yılın temmuz ayında haciz gelmişti.

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan ve tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek 2 bin 500 kişiden fazla işçinin işine son veren Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu görüntüler üzerinden mağduriyet yaratarak, "Ben boş odada da çalışırım" ifadelerini kullanmıştı.

Karalar o dönemde yere bağdaş kurduğu ve tahta sandalye ile masada oturduğu anları basına servis ederek haciz işlemine tepki göstermişti.

Akşener'in ziyaretinde dikkat çeken değişim

Karalar'ın makam odasındaki değişim Akşener'in ziyaretinde ortaya çıktı.

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