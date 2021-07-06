'Boş odada da çalışırım' diyen CHP'li Karalar'ın makam odasında değişim

Altyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, geçtiğimiz yılın temmuz ayında haciz gelmişti.

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan ve tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek 2 bin 500 kişiden fazla işçinin işine son veren Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu görüntüler üzerinden mağduriyet yaratarak, "Ben boş odada da çalışırım" ifadelerini kullanmıştı.

Karalar o dönemde yere bağdaş kurduğu ve tahta sandalye ile masada oturduğu anları basına servis ederek haciz işlemine tepki göstermişti.

Akşener'in ziyaretinde dikkat çeken değişim

Karalar'ın makam odasındaki değişim Akşener'in ziyaretinde ortaya çıktı.

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GÜNDEM "İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

OYNAT 00:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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