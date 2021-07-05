"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti. İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

Malatya Havalimanı'nda toplanan bir grup partili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer yöneticileri karşıladı.

Jet son teknoloji ürünü

Ünlü isimlerin ve işadamlarının tercih ettiği 'Hawker 800XP Performance' tipi uçak, partililer tarafından apronda karşılandı.

'Hawker 800XP Performance' tipi uçağın içi.

Akşener jetle havadayken makam aracı karadan ulaştı

Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da.

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.