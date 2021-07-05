Gündem "İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığının uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatyaya özel jetle uçtu
POLİTİKA

"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti. İstanbul - Malatya seyahatinde 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jet kullanan Akşener için makam aracı karayolundan sevk edilerek havalimanı kapısında hazır tutuldu. Akşener daha önce yaptığı açıklamada iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki uçakları satacağını belirtmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığının uçak filosunu satacağız diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatyaya özel jetle uçtu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki yöneticiler Malatya Havalimanı'nda jetten inerek partililerle buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti. İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

Malatya Havalimanı'nda toplanan bir grup partili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer yöneticileri karşıladı.
Malatya Havalimanı'nda toplanan bir grup partili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer yöneticileri karşıladı.

Jet son teknoloji ürünü

Ünlü isimlerin ve işadamlarının tercih ettiği 'Hawker 800XP Performance' tipi uçak, partililer tarafından apronda karşılandı.

'Hawker 800XP Performance' tipi uçağın içi.
'Hawker 800XP Performance' tipi uçağın içi.

Akşener jetle havadayken makam aracı karadan ulaştı

Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

Ne olmuştu?

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
OYNAT 00:41
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi.
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